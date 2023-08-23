İzcan: “Kıbrıs Türk toplumu suçlu sandalyesine oturtulamaz”

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Pile’de yaşananlar nedeniyle Kıbrıslı Türklerin suçlu sandalyesine oturtulamayacağını söyledi.

Pile’deki şiddet olaylarında Ankara’nın rolü olduğunu öne süren İzcan, ülkeyi bölmeye dönük, her türlü şiddet eyleminin karşısında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İzcan, yazılı açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi kararının doğru ve yerinde olduğunu savunarak, kararın gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “BM yetkililerine karşı düzenlenen saldırılar ile Kıbrıslı Türklerin hiçbir ilgisi yoktur. Kıbrıs Türk toplumu suçlu sandalyesine oturtulamaz, ateşin önüne atılamaz” dedi.