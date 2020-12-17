İzcan, Mevlüt Çavuşoğlu’nu Eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu’nun Kıbrıs Türk toplumu adına konuştuğunu savunarak, Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

“Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türkler adına konuşamaz” diyen İzcan, Çavuşoğlu’nun BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesinde, “ayrı egemenliğe dayalı iki devletli çözüm istediklerini” söylemesinin kabul edilmez olduğunu savundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki haklarının, Garanti ve İttifak antlaşmaları ile sınırlı olduğunu kaydeden İzcan, “Bu antlaşmalar Sayın Çavuşoğlu’na, Kıbrıs Türk toplumu adına konuşma ve çözüm şeklini belirleme hakkı vermemektedir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ın kuzeyine nüfus aktararak Kuzey Kıbrıs’ı ilhak etmek için örgütlendiğini öne süren İzcan, bunun kabul edilemez ve uluslararası hukuk bağlamında suç olduğunu belirtti.

“KIBRIS’IN GELECEĞİNİ KIBRIS HALKI BELİRLEMELİDİR”

“Kıbrıs’ın geleceğini Kıbrıs halkı belirlemelidir” diyen İzzet İzcan, “Kıbrıs’ta bulunacak çözüm, BM parametreleri temelinde, iki toplumlu iki bölgeli federal çözüm olmalıdır” dedi.

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17/12/2020 15:29