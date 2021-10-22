İzcan Muhalefet Milletvekillerine Çağrı Yaptı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, muhalefet milletvekillerine sine-i millete dönüp, seçimin önünü açma çağrısında bulundu.

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22/10/2021

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İzcan Muhalefet Milletvekillerine Çağrı Yaptı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, muhalefet milletvekillerine sine-i millete dönüp, seçimin önünü açma çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan İzcan, ülkede kaos yaşandığını, parlamento ve hükümetin işlevini yitirdiğini, mafyanın birbiriyle hesaplaştığı, şantaj videolarının ortalıkta dolaştığı savunarak, “BKP, gelinen aşamada bu tarihi uyarıyı yapmayı görev bilmektedir” dedi.

Barış, demokrasi ve hukuk devletine inanan tüm kesimlerin, bir araya gelmesi ve barış ittifakını oluşturmasının öncelikli görev olması gerektiğini belirten İzcan, “Sorunlar o kadar büyük ki, hiçbir partinin tek başına bunların altından kalkması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

22/10/2021 14:31
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TAGS: izzet izcan, Birleşik Kıbrıs Partisi
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