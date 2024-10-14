İzcan: “Mülkiyet sorunu, çözüm ve uluslararası hukuka saygı ile çözülür”

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14/10/2024

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İzcan: “Mülkiyet sorunu, çözüm ve uluslararası hukuka saygı ile çözülür”

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs’ta var olan çözümsüzlüğün, mülkiyet konusunu içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini ileri sürdü. 

İzcan yaptığı  yazılı açıklamada, "Mülkiyet sorunu, çözüm ve uluslararası hukuka saygı ile çözülür" diyerek, "çözümsüzlük çözümdür" siyasetinin, Kıbrıs Türk toplumunu tutsak kılma noktasına taşıdığını savundu.

Bulunacak çözümün uluslararası hukuka ters olamayacağı görüşünü dile getiren İzcan, gelinen aşamada tek çıkış yolunun görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması, kısa sürede sonuçlandırılarak, uluslararası hukuka uygun davranılması olduğunu ileri sürdü.

14/10/2024 16:09
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TAGS: izzet izcan, Birleşik Kıbrıs Partisi
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