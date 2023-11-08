Türkiye'de 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimizin isimleri yaşatılmaya devam ediliyor.

Depremde hayatını kaybeden TMK Erkek Voleybol Takımı oyuncusu İzcan Nurluöz anısına futbol maçı düzenlenecek.

İzcan Nurluöz Şampiyon Melekler Anı Maçı’nda Mağusa Spor Derneği ile London Turkish Masters FC takımları karşı karşıya gelecek.

Anı maçı 14 Kasım 2023 Salı günü saat 17.30’da Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Maç sırasında her iki takım da özel formalarla mücadele edecek.

Yakınlar sahaya Izcan’ın isminin yazılı olduğu ve her maç giydiği 2 numaralı forma ile başlayacak.