İzcan: Özgürce yaşamak, Kıbrıslı Türklerin en temel insan hakkı

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in, Türkiye’ye girişine yasak konulmasını ve İstanbul Havalimanı’nda alıkonmasını kınadı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Ali Kişmir’den önce Özay Hüseyin Kurtdere, Ali Bizden ve Dr. Ahmet An’a da ayni muamelelerin yapıldığını belirterek, “TC yetkilileri, Kıbrıslı Türk barışseverleri kara listesine almış ve ülkesine sokmayarak, cezalandırma yolunu seçmiştir” dedi.

BKP Basın Bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yapan İzcan, “Yaşananlar, Ankara’daki AKP iktidarının ilhak siyasetinin bir sonucudur” diyerek, “Üzüntü verici olan, KKTC hükümet yetkililerinin sus pus olarak, bu insanlık dışı muameleye onay vermeleridir” ifadelerini kullandı.

TC Büyükelçisi’nin, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden izahat istenmesini ve olduğu varsayılan yasaklılar listesinin açıklanmasının talep edilmesi gerektiğini belirten İzcan, “Kıbrıs Türk toplumu, Erdoğan iktidarının şamar oğlanı değildir” dedi.

Yaşananların, Kıbrıs’ta federal çözümün aciliyetini ortaya koyduğunu dile getiren İzcan, demokratik hukuk devleti içinde özgürce yaşamanın, Kıbrıslı Türklerin en temel insan hakkı olduğunu vurguladı.

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11/10/2021 16:19