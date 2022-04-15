İzcan: Protokol sorunları çözemez

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ankara’da imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü ile ülkenin sorunlarının çözülemeyeceğini ileri sürdü.

İzcan, dün Türkiye ile imzalanan Protokol ile ilgili Partinin Basın Bürosuna yaptığı açıklamada, Protokol ile toplumun kandırılmaya çalışıldığını, Protokol’ün sorunları çözmeyeceğini savundu.

KKTC’nin Türkiye’nin bir “alt yönetimi” olduğunu iddia eden İzcan, Türk Lirasından vaz geçilmesi, Birleşmiş Milletler kararları temelinde Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için müzakerelere yeniden başlanması gerektiğini savunduklarını kaydetti.

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15/04/2022 16:10