İzcan: Protokol sorunları çözemez

ads ads ads ads
15/04/2022

ads
ads
ads
İzcan: Protokol sorunları çözemez

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ankara’da imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü ile ülkenin sorunlarının çözülemeyeceğini ileri sürdü.

İzcan, dün Türkiye ile imzalanan Protokol ile ilgili Partinin Basın Bürosuna yaptığı açıklamada, Protokol ile toplumun kandırılmaya çalışıldığını, Protokol’ün sorunları çözmeyeceğini savundu.

KKTC’nin Türkiye’nin bir “alt yönetimi” olduğunu iddia eden İzcan, Türk Lirasından vaz geçilmesi, Birleşmiş Milletler kararları temelinde Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için müzakerelere yeniden başlanması gerektiğini savunduklarını kaydetti.

15/04/2022 16:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: izzet izcan, Birleşik Kıbrıs Partisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.