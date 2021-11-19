İzcan: TL yerine Euro kullanımına geçilmelidir

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19/11/2021

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İzcan: TL yerine Euro kullanımına geçilmelidir

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, yaşanan ekonomik krizin temelinin TL kullanımından doğduğunu ileri sürerek, bir an önce Euro kullanımına geçilmesi çağrısında bulundu.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, sol adına konuşanların, acilen bir araya gelerek ortak bir programla toplumun önüne çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

İzcan, barış, demokrasi ve özgürlük kavgasının kararlılıkla verileceğini vurgulayarak, özgürlük, demokrasi ve barışın tek kurtuluş yolu olduğunu kaydetti.

19/11/2021 14:57
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TAGS: İzcan, TL, Euro
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