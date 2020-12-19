İzcan: UBP- DP- YDP hükümetinin varlığı irademize açık bir müdahaledir

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- DP- YDP hükümetinin meclisten güven oyu almasını “demokratik iradeye açık bir müdahale” olarak niteledi.

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19/12/2020

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İzcan: UBP- DP- YDP hükümetinin varlığı irademize açık bir müdahaledir

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- DP- YDP hükümetinin meclisten güven oyu almasını “demokratik iradeye açık bir müdahale” olarak niteledi.
İzcan yazılı açıklamasında, “Mayıs 2019- Aralık 2020 arasında 7682 kişiye vatandaşlık, 18 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerine açık müdahale, UBP Kurultayını yaptırmama, HP'den 3 Milletvekilin istifa ettirilmesi ve azınlık hükümeti kurdurtulması, Kıbrıs Türk toplumunun demokratik iradesine açık bir saldırıdır" ifadelerine yer verdi.
Kurulan bu hükümetin öncelikli görevinin, sıra beklediğini söyledikleri 11 bin yeni vatandaş olacağını savunan İzcan, gelinen aşamada, Kıbrıs Türk toplumunun iradesinden bahsedip seçim yapmanın hiç bir anlamı kalmadığını söyledi.
İzcan, "Egemen eşitlikten bahsedenler kendi halkının egemenliğini dahi korumamıştır. Kıbrıslı Türk yurtseverlere düşen görev halkımızın iradesinin korunması için içte ve dışta kararlı mücadele etmektir" dedi.

19/12/2020 14:57
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TAGS: İzcan, UBP- DP- YDP, izzet izcan
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