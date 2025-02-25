İzcan: Ülkede kimse güvende değildir

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede hırsızlık, gasp, uyuşturucu ve adi suçlarda patlama yaşandığını savunarak, “Kimse güvende değildir” dedi.

İzcan yazılı açıklamasında, yargıda süren davalara rüşvet karşılığı müdahale yapıldığı iddiasına değinerek, polis ve savcılığın bu konuda inandırıcı açıklama yapmadığını ileri sürdü.

Siyasetin yasadışılıklara bulaştığını, sanal bet patronlarından partiye yardım adı altında rüşvetler alındığını, bunun yurt dışında yazılan kitaplara konu olduğunu savunan İzcan, sıradan bir eşek katliamının faillerinin dahi bulunamadığı eleştirisinde bulundu.

İzcan, “Yaşadığımız bu yasadışılıktan çıkmak ve uygar dünya ile bütünleşmek tek çaredir” dedi.