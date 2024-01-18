İzcan: Vicdani ret temel bir insan hakkıdır

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18/01/2024

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İzcan: Vicdani ret temel bir insan hakkıdır

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, vicdani reddin temel bir insan hakkı olduğunu savunarak, insanları yargılayarak hapse göndermekle sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, “Mustafa Hürben isimli yurttaşın, vicdani reddini açıkladığı için Askeri Mahkeme’de yargılanmasının çağ dışı bir anlayışın ürünü olduğunu” ifade eden  İzzet İzcan, “bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını engelleyen hükümetin yaşanacaklardan sorumlu olacağını” ileri sürdü.

Hükümet ortaklarının “ülkede ateşkes koşulları var“ gerekçesini eleştiren İzcan, “Para karşılığı bedelli askerlik adı altında bir takım kesimler askerlikten muaf tutulurken, ülkede ateşkes koşulları yok mudur?“ diye sordu.

İzzet İzcan, BKP’nin Mustafa Hürben’i ve vicdani ret hakkını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

18/01/2024 13:33
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TAGS: izzet izcan, Birleşik Kıbrıs Partisi
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