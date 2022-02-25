İzcan: Yeni maceralar dünyayı cehenneme çevirecektir

BKP Rusya'nın Ukrayna'nın Donetks ve Lıuganks bölgelerini ayrı bir devlet olarak tanıyıp askeri birliklerini konuşlandırmasını kınadı.

ads ads
25/02/2022

ads
ads
ads
İzcan: Yeni maceralar dünyayı cehenneme çevirecektir

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Rusya'nın Ukrayna'nın Donetks ve Lıuganks bölgelerini ayrı bir devlet olarak tanıyıp askeri birliklerini konuşlandırmasını kınadı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetks ve Lıuganks bölgelerini ayrı bir devlet olarak tanıyıp askeri birliklerini konuşlandırmasını kınadıklarını açıkladı.

Dünyanın yeniden kan gölüne dönme riski ile karşı karşıya olduğunu ifade eden İzcan, var olan sorunların demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

İzcan, “Başta mülteci krizi olmak üzere, binlerce insanın hayatına mal olacak yeni maceralar dünyayı cehenneme çevirecektir” dedi.

25/02/2022 10:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: izcan, bkp, savaş, ukrayna, rusya, kınama
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.