İzcan, yolsuzluk iddialarında adı geçen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi

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08/03/2024

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İzcan, yolsuzluk iddialarında adı geçen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhuriyet Meclisinde görev yapan ve isimleri yolsuzluğa karışan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

İzcan yazılı açıklamasında “Poliste dosyaları bekleyen milletvekilleri var, usulsüzlük yapanlar var, devleti milyonlarca dolar zarar uğratanlar var, sadece diploma yolsuzluğundan bahsetmiyorum” dedi.

Dokunulmazlıkların hükümetin devamını sağlamak için kaldırılmadığını öne süren İzcan, Başbakan’a “Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü tutuklu, onu da mı görevden almayacaksınız?” diye sordu.

08/03/2024 10:25
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TAGS: izzet izcan, Birleşik Kıbrıs Partisi
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