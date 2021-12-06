İzcan,Başbakan Sucuoğlu'nun benzin çağrısını eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, mazot ve benzin kıtlığını gerekçe göstererek, Rumlara mazot ve benzin satılmamasını talep etmesinin kabul edilmez ırkçı bir tavır olduğunu ifade etti.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, İzzet İzcan, “ Faiz Sucuoğlu’nun, Kıbrıslı Rumlara benzin satmayın çağrısı ırkçı bir yaklaşımdır, kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’deki AK Partinin kuyruğuna takılarak, uygulanan çarpık liberal politikalarla ülkeyi yokluklar ülkesine dönüştüren UBP zihniyeti, içinden çıkamayınca gerçek yüzünü ortaya koymuştur” diyen İzzet İzcan, “Çağ dışı bir zihniyetle karşı karşıyayız” diye devam etti.

“İki toplumun yakınlaşmasına karşı ve ekonomik ilişkilerin engellenmesi için yoğun çaba gösteren Kıbrıs Rum şovenizminin en iyi müttefikinin Kıbrıslı Türk şovenistler” olduğunu iddia eden İzzet İzcan, “Faiz Sucuoğlu’nun açıklamalarının acizlik örneği olduğunu” ileri sürdü.

Birtakım esnafın benzin satışlarına devam edeceklerini açıklamalarının sevindirici olduğunu dile getiren İzcan, Kıbrıslı Rumlarla her türlü ticari ilişkinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

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06/12/2021 15:44