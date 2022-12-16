İzcan’dan CTP listesindeki adaylara destek çağrısı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunu, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde ittifak yaptıkları CTP listesindeki adaylara destek olmaya çağırdı.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2 yıl 7 ay hapis ve siyaset yasağı ile cezalandırılmasının Türkiye’deki iktidarın despot bir tavrı olduğunu” iddia etti.

“UBP-DP-YDP hükümetini uyanmaya” davet eden İzcan, Kıbrıs’ta neler yapılabileceğini herkesin görmesini istedi.

Kıbrıs Türk toplumuna, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde kendi iradesine sahip çıkarak, ittifak yaptıkları CTP listesindeki adaylara destek olma çağrısı yapan İzcan, demokrasi, barış ve emek mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

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16/12/2022 14:09