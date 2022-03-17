İzcan'dan Hükümete ‘Lüks Yaşamınızdan Vazgeçin’ Çağrısı

ads ads ads
17/03/2022

ads
ads
ads
İzcan'dan Hükümete ‘Lüks Yaşamınızdan Vazgeçin’ Çağrısı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, marketlere yönelik denetimlere kendisinin de katılacağını açıklamasını eleştirerek bunun komik olduğunu öne sürdü.

“Bir torba gübrenin 750 TL, mazotun 21 TL olduğu ve elektriğe yüzde 300 zam yapılan bir ülkede üretim olmaz, üretimin olmadığı yerde ucuzluk hiç olmaz” diyen İzzet İzcan, yaşananların halkla alay etmek olduğunu iddia etti.

İzcan yazılı açıklamasında, Türk Lirası’na bağımlılığın ekonomiyi yerle bir ettiğini savunarak, UBP-DP-YDP hükümetine fon ve vergileri düşürmeleri, üretimi teşvik etmeleri, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaları ve tüketime dayalı lüks yaşamlarından vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

17/03/2022 13:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İzcan, Boykot, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.