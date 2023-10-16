İzcilik derneklerinin toplantısı cuma günü yapılacak

Gençlik Dairesi bünyesinde kurulan Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’nun izcilik dernekleriyle gerçekleştirmeyi planladığı ilk toplantı 20 Ekim Cuma saat 16.00 da Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nde gerçekleşecek.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Daire Müdürü Hakan Özsaygın ve Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce’nin yapacağı toplantıda, federasyonun amaçları, çalışma sistemi, derneklerin federasyona üye olma koşulları, kurslar, kamplar ve faaliyetlerin yapılış şekilleriyle ilgili konular ele alınacak.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce, izci dernekleri başkanlarını toplantıya davet ederken, konuyla ilgili 0533 866 25 47 numaralı telefonun aranabileceğini belirtti.