‘İzdüşüm Bellek ve Emek Sergisi’ Çarşamba Günü Açılacak

BRT’nin 58. yıl sergisi “İzdüşüm Bellek ve Emek” çarşamba günü saat 18.30’da Rüstem Ana Galeri’de açılacak.

Sanatçılar; Ayhatun Ateşin, Eser Keçeci ile Ruhiye Onurel’in eserlerinin yer alacağı sergi, 20 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

Yapılan açıklamada, “Bellek/Emek sergisinde, toplumumuza kalıcı değerler katan sanatçılar, bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmak için yola koyuldular. Hayatları ve çalışmalarını yeni bir sentezle harmanlayarak, verimli bir yaşam için her koşulda sanattan ve kültürden beslenmenin önemini, ilham vericiliğini göstermeyi hedeflediler” ifadeleri kullanıldı.

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20/12/2021 13:11