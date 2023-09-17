İzel, photoshop'u abarttı! 'Kendisi olduğuna inanıyor mu?

Ünlü şarkıcı İzel'in konser tarzıyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Yüzüne yoğun filtre yapan şarkıcı, sosyal medya kullanıcıları tarafından onlarca yorum aldı.

90'ların unutulmaz isimleri İzel-Çelik-Ercan yeniden bir araya geldi. Pop müziğin sevilen isimleri uzun yıllar küs kaldı. Kısa süre önce aralarındaki buzları eriten 3 isim, sevenleriyle buluşmaya başladı.

İzel - Çelik - Ercan; Kuruçeşme'de verdikleri konserle izleyenleri tam bir müzik şöleni yaşattı.

Konser öncesi hummalı hazırlıklar yapan İzel ise sosyal medyanın diline düştü. Sarı elbise tercih eden şarkıcı, resmi hesabından fotoğraflarını paylaştı. Ancak karelerde İzel'in filtreyi abartması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Yüzüne gözüne ve dudaklarına yoğun filtre uygulayan şarkıcıya yorum yağdı. Ünlü şarkıcının paylaşımını görenler "İzel nerede?", "Filtrede son nokta!" gibi yorumlarda bulundu.

İzel'i fotoğraflarında meslektaşı Zara'ya da benzetenler oldu.