Izgaralara yağ döktüler!

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak bugün tarihi Arasta çarşısında yaşanan talihsiz olayın perde gerisini aktardı. Harmancı, Arasta’da yağmur suyu ızgaralarına yağ dökülmesinden ötürü bu talihsizliğin yaşandığının altını çizdi.

İşte Harmancı’nın paylaşımı:

Bugün Arasta bölgesinde maalesef kaygı verici bir sabotaj ile karşılaştık, yağmur suyu ızgaralarına kullanılmış bitkisel yağ dökülmesi sonucu bu tarihi yerimizde istenmeyen görüntüler oluştu, ekiplerimiz tüm gündür yaşanan kirliliği gidermek için ciddi uğraş veriyorlar, konuyu tüm ilgili mercilerle daha yakından takip ederek bir daha yaşanmaması için çevresel tüm önlemleri almaya gayret edeceğiz.