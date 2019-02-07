İzin almadan para yardımı toplayanlara işlem yapılacak!

Polis Genel Müdürlüğü, kaymakamlıklardan izin almadan para toplanmasının yasak olduğunu duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün sosyal medyadan yaptığı duyuruda, yasaya aykırı yardım toplayanların en yakın polis merkezine ihbar edilmesi istendi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kaymakamlıklardan izin almadan her ne amaçla olursa olsun, yardım toplanması Fasıl 95 ‘Sokaklardan ve Evden Eve Yardım Toplanması Yasası’nın’ dördüncü maddesi gereği suç olduğunu, bu maksatla yardım toplayan şahıs/ların tespit edilmesi halinde aleyhlerinde adli kovuşturma başlatılacağını hatırlatırız. Kaymakamlıklardan izin almadan, gazete satışı veya başka bir marifetle yardım toplayan şahıs/ların geçerli izin belgesi olup olmadığını sorgulamaktan ve yasaya aykırı yardım toplayanları da en yakın polis merkezlerine ihbar etmekten çekinmeyiniz.”