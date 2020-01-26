İzinsiz ağaç kesti polis soruşturma başlattı!

Mersinlik köyünün güney batı kısmındaki ormanlık arazi içerisinde, T.T.(E-43)’nin tasarrufunda bulundurduğu ağaç kesme makinesi ve balta ile yetkili makamdan izinsiz olarak, 1 adet çam ağacı ile 1 adet harnup ağacını kökten, 1 adet harnup ve 1 adet zeytin ağacını ise kısmen kesip odunlarını kullanımında bulunan araca yükleyip taşıyarak çaldığı tespit edildi. Polis bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

26/01/2020 13:50