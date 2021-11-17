İzinsiz Anız Yakan Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

ads ads ads ads
17/11/2021

ads
ads
ads
İzinsiz Anız Yakan Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

 Emniyet tedbiri almaksızın ve yetkili makamdan izin almadan kuru ot ve anız yakarak, 10 dönüm kuru ot ve anız ile bir zeytin ağacının yanarak zarar görmesine sebep olan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında, Büyükkonuk’ta, R.D.’nin (E-61) arazisinde bulunan kuru ot ve anızları gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın, yetkili makamdan izni olmadığı halde yaktığı tespit edildi.

Yangın, İskele İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü ancak yangın sonucu 10 dönüm kuru ot ve anız ile bir zeytin ağacı yanarak zarar gördü.

R.D. hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17/11/2021 15:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ateş, anız, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.