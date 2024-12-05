İzinsiz İkamet Eden 3 Kişi Mahkemeye Çıkarıldı

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05/12/2024

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İzinsiz İkamet Eden 3 Kişi Mahkemeye Çıkarıldı

KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Favour Efe Victor , Abuchı Camınus Aladum  ve  Michael Agholor  bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 4 Kasım 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa  Adli Şube ekiplerinin aldığı ses şikayeti doğrultusunda  Şht. İsmail Mustafa Sokak'taki bir apartman dairesini ziyaret ettiklerinde ikametgahta kalan Favour Efe Victor’un 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 371 gündür, Abuchı Camınus Aladum’un 23 Ocak 2022 tarihinden itibaren bin 46 gündür ve Michael Agholor’un 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 841 gündür KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlıların KKTC'deki statüsü ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan araştırma yapılacağını belirterek, 1 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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TAGS: haber, kıbrıs
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