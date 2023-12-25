İzinsiz ikamet eden 4 kişi daha tespit edildi

Polisin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, izinsiz olarak ikamet eden 4 kişi daha tespit edildi.

Söz konusu kişilerin tutuklandığı, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Diğer polisiye haberler:

İnşaat şirketinin müşterilerinden aldığı parayı teslim etmeyen çalışan tutuklandı

Çatalköy’deki bir inşaat şirketinde çalışan A.G (E-38), ekim-aralık ayları arasında müşterilerden topladığı parayı şirkete teslim etmediğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, şahıs, şirket adına yaptığı satış ve işler karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 1380 stg nakit parayı tasarrufuna geçirdi.

Soruşturma devam ediyor.

- Maaşını alamadığı gerekçesiyle televizyona yumruk vurdu, 19 yaşındaki genç tutuklandı

Maaşını alamadığı gerekçesiyle geçen pazartesi Lefkoşa’daki iş yeri lojmanında bulunan televizyona yumruk vurarak, ekranını kıran M.A.S.(E-19) tutuklandı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Ercan’dan başka şahsa ait belgelerle çıkış yapmaya çalışan kişi yakalandı

Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına, başka bir şahsa ait pasapot ve oturma izni belgesini göstererek çıkış yapmaya çalışan bir kişi saptandı.

Polis, henüz gerçek ismi tespit edilemeyen kişinin tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Olay dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

- Futbol takımı tezahüratı nedeniyle darp

Gazimağusa’da kendi futbol takımı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle B.Y (E-18), M.D (E-26) tarafından ciddi şekilde darp edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, M.D’nin, tasarrufunda bulunan bira şişesini B.Y’nin başına vurduğu kaydedildi.

M.D’nin aleyhine yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Kendisine ait olmayan tarlaya buğday eken şahsa yasal işlem

Büyükkonuk’ta başka şahsa ait bir tarlaya, kasım ayında izinsiz olarak girerek buğday ektiği tespit edilen E.B. (E-57) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis’ten yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiğini ifade edildi.