İzinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet eden 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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Lefkoşa’da araç yandı...

Lefkoşa’da dün Alpay Kelami Sokak üzerinde, Omayma Ouhtit kullanımındaki HF 400 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada yangın çıktı.

Muhtemelen aracın ön göğüs bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen yandı.

Boğaziçi’ndeki yangında yumurta tavukları telef oldu

Öte yandan Boğaziçi köyünde dün bir şahsa ait evin avlusu içerisinde, uzatma kablosu ile tavuk kümesine çekilen elektrik kablosunun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, avluda bulunan 30 muhtelif markalarda araç kapısı, yarım araç ile konu tavuk kümesi yanarak zarar gördü, kümes içerisinde bulunan 250 adet 2 aylık yumurta tavukları da telef oldu.