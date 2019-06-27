İzinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı!

Suçla operasyonel mücadele denetimlerinde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 7 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 26-27.06.2019 tarihleri saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, dördü Lefkoşa’da, ikisi Güzelyurt’da ve biri Girne’de olmak üzere toplam 7 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca Lefkoşa’da yapılan denetimlerde, hakkında ihraç emri bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklanırken, Girne’de yapılan denetimlerde bir kişinin aracında kanunsuz bıçak ve muşka bulunarak bahse konu şahıs tutuklandı.