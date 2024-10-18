İzinsiz İkamet Eden Bangladeşli cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Bangladeş uyruklu Ahmet Raju dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ferhat Oruç mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının Alayköy Sanayi bölgesinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, yaya olarak yürürken tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde çalışma izninin 20 Ağustos 2024 tarihinde iptal edildiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının 20 Ağustos 2024 tarihinden beri 58 gündür ülkede kaçak yaşadığını söyledi. Polis, zanlının 30 günlük ön izinle ülkeye giriş yaptığını, çalışma izni iptal edilmesine rağmen yasal işlem yapmadığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.





