İzinsiz ikamet zanlısı 3 gün daha tutuklu

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklanan Pakistanlı Arslan Ashraf ile Harun Taş dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 18.10.2024 tarihinde saat 08.38’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Amirliğine giriş-çıkış dökümü almak için gelen Harun Taş’ın yapılan muhaceret kontrolünde 23.02.2024 tarihinden itibaren toplamda 238 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün saat 14.44 raddelerinde Muhaceret Amirliğine giriş-çıkış dökümü almak için gelen Arslan Ashraf’ın da yapılan muhaceret kontrolünde 05.07.2024 tarihinden itibaren toplamda 105 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığından soruşturma yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.