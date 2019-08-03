İzinsiz ikametten tutuklandı

Lefkoşa'da gerçekleştirilen kaçak operasyonunda ülkede ikamet izinsiz olduğu tespit edilen zanlı Muhammad Amir Sohail tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı Muhammad Amır Sohaıl’in 2.08.2019 tarihinde saat 11.25’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü içerisine muhaceret işlemleri için geldiği esnada hakkında yapılan muhaceret kontrolünde 31.03.2019 tarihinden itibaren KKTC’nde ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Tahkikatın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Sakallı, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)