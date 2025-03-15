İzinsiz İkametten Yakalanan Şahıs Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa’da izinsiz ikamet ettiği belirlenen Fredrick Odion, polis ekipleri tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polisin aktardığı bilgilere göre, 14 Mart 2025’te saat 01:00 sularında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde devriye gezen Lefkoşa Adli Şube ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen zanlıyı durdurarak muhaceret kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, Odion’un 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren toplam 1566 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, Sivil Muhaceret Şubesi ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve ihraç sürecinin başlatılacağını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlanabilmesi için mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, şahadetleri değerlendirerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.