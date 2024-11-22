İzinsiz olarak internet üzerinden slot oyunu oynattılar

Girne’de meydana gelen “Suç Gelirlerini Aklama ve Şans Oyunlarına Aykırı İnternet Üzerinden Yasadışı Kumar Oynatma” suçlarından tutuklanan, Mustafa Tüzün, Cengiz Çelik,Salih Arıkan, Tarık Boran, Ahmet Dereli, Halil Alaoğlu, Mete Güneyli, Coşkun Boran ,Kaan Ceylan ve Taner Koççat sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Kamalı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19.11.2024 tarihinde Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ışığında, Girne’de Şht. Fevait Ali Sokak’ta bulunan Avrasya Sitesinde düzenlenen operasyonlarda; Coşkun Boran'ı sorumluluğunda Tarık Boran ve Halil Alaoğlu isimli şahısların yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden Vip Royal Slot, Royal Vip ve Vipslot isimli adresler aracılığı ile canlı slot oyunu onattıklarının tespit edildiğimi söyledi.

Polis, yine eş zamanlı olarak Kaan Ceylan isimli şahsın Serdarlı’daki adresinde bulunan ikametgahına yapılan operasyonda ise zanlının yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden Vipplace isimli kumar sitelerine canlı destek ve callcenter hizmetleri verdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, yürütülen soruşturma neticesinde Girne’de sakin Ahmet Dereli’nin de yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden “Vipplace” isimli kumar sitesine canlı destek verdiği ayrıca Mete Güneyli’nin de kumar oynatan kişilerin bulunduğu whatsapp grubunda olduğu ve kumar oynatılmasına olanak sağladığının tespit edildiğini açıkladı. Polis Memuru Ali Kamalı, Coşkun Boran, Tarık Boran, Halil Alaoğlu, Kaan Ceylan, Ahmet Dereli ve Mete Güneyli’nin tutuklandığını söyledi.

Polis, 19.11.2024 tarihinde Girne’de meydana gelen Yasadışı Kumar Oynatma ve Suç Gelirlerini Aklama suçları ile ilgili olarak yürütülen tahkikatta suç ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Mustafa Tüzün Cengiz Çelik ve Salih Arıkan isimli şahısların 20.11.2024 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne celp edildiklerini, yapılan sorgulamalarında vippalace isimli kumar sitesine canlı destek verdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan aramalarda 9 bilgisayar, 19 adet cep telefonu, 4 adet USB 10 bin 175 TL ile 5 bin 377 Dolar bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, temin edilen emarelerde yapılan incelemede söz konusu sitelerin işlem hacminin 5.500.000.000 TL net karlarının ise 49.430.000 TL olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Mustafa Tüzün, Cengiz Çelik, Salih Arıkan, Tarık Boran ve Ahmet Dereli’nin teminata bağlanmasını, diğer zanlıların hakkında ise ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evrem Mürsel, Mustafa Tüzün, Cengiz Çelik,Salih Arıkan, Tarık Boran ve Ahmet Dereli’nin yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları, kişi başı 50’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için ikişer kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Mahkeme, Halil Alaoğlu, Mete Güneyli, Coşkun Boran ve Kaan Ceylan’ın 7 gün, Taner Koççat’ın da 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)