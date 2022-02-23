İzlanda: Mümkün olduğunca çok kişinin koronavirüse yakalanmasını hedefliyoruz

İzlanda, tüm kısıtlamaları kaldırdıktan sonra mümkün olduğunca çok kişinin virüse yakalanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Independent gazetesinin haberine göre, İzlanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, COVID-19'a karşı "yaygın toplumsal direnç" elde etmenin amaçlandığı bilgisi paylaşıldı.

Mümkün olduğunca çok insanın koronavirüse yakalanmasınının hedeflendiğine işaret edildi.

"COVID-19'a karşı yaygın toplumsal direnç salgının ana çıkış yoludur."

"Sürü bağışıklığı" vurgusu

Açıklamada, "sürü bağışıklığı" olarak da adlandırılan yaygın toplumsal direnci elde etmek için aşıların ciddi hastalıklara karşı iyi koruma sağlamalarına rağmen, virüsün olabildiğince çok kişiye bulaşmasının gerektiğİ vurgulandı.

Yaklaşık 368 bin nüfuslu İzlanda'da şimdiye kadar 115 binden fazla kişi virüse yakalanırken, 60 kişi yaşamını yitirdi.

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23/02/2022 21:07