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İzlanda Türkiye maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

12. RANDEVU OLACAK

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11/06/2019

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İzlanda Türkiye maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında İzlanda Türkiye maçı bugün grubun önemli mücadelelerinden biri olacak. Dünya şampiyonu Fransa’yı devirerek grup liderliğini ele geçiren millilerimiz bu kez İzlanda deplasmanında 3 puan arayacak. Peki, İzlanda Türkiye maçı ne zaman oynanacak, karşılaşma saat kaçta başlayacak?

İzlanda Türkiye maçı H Grubu’nda liderliği yakından ilgilendiren bir mücadele olacak. Grupta oynanan 3 maçı da kazanan millilerimiz bu kez deplasmanda 3 puan peşinde olacak. Fransa’nın ardından grupta ikinci sırada yer alan İzlanda son maçında Arnavutluk’u 1-0 yenmişti.

Son 5 maçının tamamını kazanan A Milli Takım ise hem seriyi devam ettirmek hem de grup liderliğini sürdürmek istiyor.

12. RANDEVU OLACAK

Tarihlerinde daha önce 11 kez karşı karşıya gelen takımların mücadeleleri 2 kez beraberlikle tamamlanmıştı. 7 karşılaşmadan İzlanda sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 2 mücadeleden de Milli Takımımız galibiyetle ayrıldı.

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki ekibin kozlarını paylaşacağı EURO 2020 mücadelesi 11 Haziran 2019 Salı günü oynanacak. 21:45’te başlayacak olan karşılaşma TRT1 ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

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