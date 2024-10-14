İzlanda-Türkiye maçı için erteleme tehlikesi: İşte sebebi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında bu akşam İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. TSİ 21:45'te başlayacak olan İzlanda-Türkiye maçının ertelenme olasılığı bulunuyor.

İzlanda basınından Visir'in geçtiği habere göre İzlanda-Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya.

Haberde UEFA yetkilililerinin dün öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu ve saha personeliyle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda ertelemeyle ilgili herhangi bir karar verilmediği ancak maç günü (bu akşam) tekrar inceleme yapılacağı ve erteleme için nihai kararı UEFA'nın vereceği vurgulandı.

Laugardalsvöllur Stadı'nda zemin ısıtmasının olmadığı ve sahanın don olaylarına karşı son derece savunmasız kaldığı aktarıldı.

Erteleme kararının dahi çıkması halinda İzlanda-Türkiye maçının en geç salı günü oynanacağı kaydedildi.

Sıcak tutmak adına Laugardalsvöllur Stadı'nın zeminine kumaş serildiğinin altı çizildi.