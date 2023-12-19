İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patladı.

Patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22.17'de başladığı açıklandı.

Daha önce balıkçı kasabası Grindavik'ten yaklaşık 4 bin kişi tahliye edilmiş ve kasaba yakınlarındaki jeotermal kaplıca (Mavi Göl) kapatılmıştı.

Grindavik, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten sadece 42 kilometre uzakta.

Yanardağ patlamasının görülebildiği Reykjavik'in çevresinde Ekim ayı sonundan bu yana çok sayıda deprem meydana gelmişti.