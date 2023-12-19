İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

ads ads ads ads
19/12/2023

ads
İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı


İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patladı.

Patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22.17'de başladığı açıklandı.

Daha önce balıkçı kasabası Grindavik'ten yaklaşık 4 bin kişi tahliye edilmiş ve kasaba yakınlarındaki jeotermal kaplıca (Mavi Göl) kapatılmıştı.

Grindavik, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten sadece 42 kilometre uzakta.

Yanardağ patlamasının görülebildiği Reykjavik'in çevresinde Ekim ayı sonundan bu yana çok sayıda deprem meydana gelmişti.

19/12/2023 09:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: izlanda, deprem, yanardağ,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.