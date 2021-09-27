İzlanda'da kadın vekiller çoğunluğu elde edemedi

İzlanda’da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yapılan yeni sayımda kadın vekillerin çoğunluğu elde edemediği duyuruldu.

İzlanda’da Cumartesi günü parlamento seçimleri için sandığa gitti. Dün açıklanan resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, kadın vekiller 63 sandalyeden 33’ünü kazanarak parlamentoda çoğunluğu kazanmıştı.

Ancak seçimlerin ardından yapılan yeni sayımda kadın vekillerin çoğunluğu elde edemediği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde yapılan yeni sayım sonrası kadın vekil sayısının 30’a gerilediği ve çoğunluğun yeniden erkek vekillere geçtiği duyuruldu.

Ulusal Seçim Komisyonu ise resmi sonuçları henüz duyurmadı.

Kadın vekillerin çoğunluk olması tarihte bir ilk olarak değerlendirilmişti

İzlanda’da ilk sayımda kadın vekillerin çoğunluğu kazanması, Avrupa’da bir ilk ve tarihi bir olay olarak değerlendirilmişti. İzlanda’da 2017 yılında yapılan seçimlerde 24 kadın vekil seçilmişti.

İzlanda, Mart ayında yayınlanan Dünya Ekonomik Forumu raporunda 12’nci kez dünyada en çok cinsiyet eşitliğine sahip ülke seçilmişti.

İzlanda, aynı zamanda 1980'deki seçimler sonucunda dünyada kadın cumhurbaşkanı seçilen ilk ülke olmuştu.

Sadece 5 ülkenin meclisinde yüzde 50'den fazla kadın var

Dünyada şu anda İzlanda hariç yalnızca 5 ülke meclisinde yüzde 50’nin üzerinde kadın temsilci bulunuyor.

İki kademeli meclis olan Ruanda’daki alt meclisin yüzde 61,3’ü kadınlardan oluşuyor.

Küba yüzde 53 kadın vekil oranıyla ikinci sırada yer alırken, Nikaragua, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüzde 50 kadın temsilci yer alıyor.

Avrupa’da ise İsveç’te vekillerin yüzde 47’si ve Finlandiya’da da yüzde 46’sı kadınlardan oluşuyor.

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27/09/2021 13:37