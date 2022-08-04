İzlanda'da yanardağ patlaması: Bölgede yaklaşık 400 deprem oldu

İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenme görüldü. Yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdü. Gece boyunca bölgede yaklaşık 400 deprem oldu.

İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.

İzlanda’da bir haftadır meydana gelen depremler sonrasındaki volkanik patlamanın, ülkede son olarak bir buçuk yıl önce yaşanan volkanik patlamanın yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olduğu bilgisi veriliyor.

Bölgede lav akışı ve yoğun duman halen sürüyor. Gece boyunca bölgede yaklaşık 400 deprem olduğu bilgisi verildi.

İzlanda güvenlik birimlerinin, volkanik patlamanın yaşandığı alan çevresinde aldığı önlemler çerçevesinde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alana yaklaşmalarına izin verilmiyor.

Mavi Lagün tehlike altında olabilir

Halk yeni depremler ve volkanik patlamalar konusunda uyarıldı. Vatandaşlardan, volkana fazla yaklaşmamaları istenirken, oluşacak gazdan etkilenilmesi halinde ise sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi. Bölgede sağlık ekipleri de 24 saat boyunca görev yapıyor.

Patlama sebebiyle İzlanda’da bazı uçuşlarda aksamalar yaşandı. Bazı iç hat seferleri, Keflavik Uluslararası Havalimanı yerine başkentin kuzeyindeki Reykjavik Havalimanına kaydırıldı.

Volkanik patlamaların sürmesi ve lav akışının artması halinde ise ülkenin en önemli turistik yerlerinden olan Mavi Lagün'ün tehlike altında olabileceği ifade ediliyor.



Geçen yıl 6 bin yıl sonra ilk kez lav püskürtmüştü



Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.



Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.

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04/08/2022 16:17