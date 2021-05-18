İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı

Arazi sahipleri birliğinin başkanı Sigurður Guðjón Gíslason, grubun emlakçılardan ve diğer ilgili taraflardan halihazırda Fagradalsfjall için birkaç teklif aldıklarını ifade ederek "Bu şu anda ülkedeki en sıcak arazi olmalı" dedi. Gíslason, grubun araziyi doğru fiyata satmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Ziyaretçiler için görsel şölen oluşturdu

Fagradalsfjall’daki patlama, Mart ayında başladı ve haftalarca devam etti, büyük ölçüde boş olan arazinin üzerinden gökyüzüne dikkat çekici lavlar yükseldi.

BÜYÜK BİR TURİZM POTANSİYELİ VAR

Gislason, arazinin satın alınmasına olan ilginin patlamanın başlamasından sonra geldiğini doğruladı ve potansiyel alıcıların bölgenin büyük turizm potansiyelinden yararlanabileceklerini söyledi.

Öte yandan, Gislasonn arazi sahiplerinin yolları iyileştirmek ve çadırlar için kamp alanı oluşturmak için çalıştığını söyledi.

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18/05/2021 11:10