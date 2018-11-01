‘İzle-Tartış’ta Bu Ay ‘Yolculuk’ İzlenecek

Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, Cumartesi akşamı saat 19.00'da Baraka Lokaline izlenebilecek filmin konusu şöyle:



“Yolculuk’un merkezinde muhafazakâr bir ailenin çocuğu olarak kimlik karmaşası yaşayan Mehmet yer alıyor. Bir yanda baskıcı babası, diğer yanda ilişkide olduğu şeriatçı gruplar ve Suriye’de süre giden savaş varken Mehmet ilk büyük aşkıyla da tanışıyor.”