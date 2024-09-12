İzlem Gürçağ Altuğra: Kimse bana parti disiplinini bozuyorsun demesin

Kurultayda Hasan Taçoy’u destekleyen UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’i hedef aldı.

ADA TV’de konuşan Altuğra, “ Kurultay yarışı demokratik ilerlemiyor. Demokrasi sözlerinizi eylemle desteklemek gerekir. Parti içi demokrasi varmış, istikrara ilerliyoruz, kazanacak bellidir, atanmış ifadesini kaldırmak adına seçim yapıyoruz şeklindeki sözleri benimsemiyorum. Birlik ve beraberlik içinde yarışacaksak, ötekileştirmeden yarışma olmalıdır” dedi. Demokratik bir sürecin yürütülmediğini, demokratik sürecin çok uzak olduğunu söyleyen Gürçağ, eleştirilerine karşılık kimse bana çıkıp parti disiplinini bozuyorsun demesin. Tam aksine ben parti disiplinini koruyorum” diye konuştu