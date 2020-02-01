İzlem Gürçağ’dan imalı gönderme

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Cumhurbaşkanı adayı olan Genel Başkan Ersin Tatar’a “destek açıklayan” milletvekili kervanına katıldı.

UBP içerisinde artan dedikodulara gönderme yapan Gürçağ, “her metrekarede Tatar’ı savunmaya devam edeceği” mesajı verdi.

İşte o açıklama:

Sadece Başbakan olduğu dönemde değil,

her zaman yanında olanım. Sadece kişisel menfaat sağlamak için sevgi yumağı haline dönenlerden değilim, asaletle her metrekarede savunanlardanım. Yola çıktıklarımı yolda bulduklarımla değiştirmeyenlerdenim ben...

Yolunuz Açık Olsun Sn Başbakanım...

01/02/2020 11:20