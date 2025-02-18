İzlem Gürçağ Altuğra: ''Yeni Girne Hastanesi Bizim Emeğimizin Ürünü''



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan'ın sunduğu Haber ve Ötesi programına konuk oldu.

Programda Yeni Girne Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Altuğra, projenin kendi döneminde başladığını belirterek, "Bu hastane bizim dönemimize aittir. Hiç mütevazı davranmaya gerek görmüyorum. Şimdi başkaları sahiplenmesin" dedi.

Hastanenin yapım sürecini yakından takip ettiğini vurgulayan Altuğra, "Ben görevi Hakan Dinçyürek’e devrettim. Ancak burada harcanan alın teri bize aittir. 3. çocuğum gibidir. Anası da babası da İzlem Gürçağ'dır" ifadelerini kullandı.