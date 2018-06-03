İzlenmekten korkanlar için geliştirildi

Laptop ve tablet kullanırken ön kamerayı çoğumuz kullanmıyoruz; ancak sizin izniniz olmadan kameradan izlenebileceğiniz ihtimalini düşünmek oldukça rahatsız edici. Bazıları bu ihtimali bile düşünmek istemedikleri için kameranın önüne bant çekiyor. Ancak bantla oluşan çirkin görüntüyle uğraşmak yerine bu kez daha pratik bir çözüm üretilmiş.

Mymie'ın ürettiği Secure Cam bir güvenlik perdesi. Kısacası, kamera önüne yerleştireceğiniz bu güvenlik perdesi, siz istediğiniz anda kameranızı aktif ediyor, istemediğiniz anda ise kameranızı devre dışı bırakıyor.

Bu çözümle birlikte son yıllarda Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in dahi kapattığını gördüğümüz laptop kamerasını açıp, kapatmak daha pratik hale geliyor.