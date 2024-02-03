İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi'ndeki depremin, yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.

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03/02/2024

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İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kuşadası Körfezi'nde saat 14.25 sıralarında meydana gelen depremin, yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

03/02/2024 13:58
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TAGS: izmir, deprem,
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