İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

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23/08/2023

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İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes açıklarındaki botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Durdurulan bottaki 32 düzensiz göçmen yakalanıp karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

23/08/2023 13:53
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TAGS: izmir, göçmenler
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