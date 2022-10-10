İzmir-Bergama'da orman yangını

İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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10/10/2022

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İzmir-Bergama'da orman yangını

İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 

Bergama'nın Kırsal Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 

10/10/2022 14:18
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TAGS: İzmir, Bergama, orman, yangın,
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