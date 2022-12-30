İzmir Bornova'da vinç devrildi: 5 ölü

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30/12/2022

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İzmir Bornova'da vinç devrildi: 5 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat vincinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

zmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkıldı. Vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

30/12/2022 19:58
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TAGS: İzmir Bornova’da vinç devrildi: 5 ölü
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