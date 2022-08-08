İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel bulundu

İzmir'de tarihi M.Ö. 9500'e dayanan insan tasvirli heykel, polisin tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yaklaşık 11 bin 500 yıllık olan heykel, İzmir Arkeoloji Müzesinin deposunda koruma altına alındı.

Dikdörtgen biçimli ve yaklaşık 70 santim yüksekliğindeki heykel, kaçakçıların elinden kurtarılan eserlerin bulunduğu kilitli depolarda tutuluyor.

PREHİSTORİK DÖNEME AİT

Prehistorik Dönem'e ait olduğu tahmin edilen heykel, gözenekli taştan yapılmış baş ve gövde kısmından oluşuyor.

Gözleri, burnu, kulakları ve kolları belirgin durumdaki heykelin yüzü en dikkat çekici özelliğini yansıtıyor.

İNCELENMEYE ALINDI

Savcılığın talebiyle farklı üniversitelerden bilim insanları ve arkeologların hazırlayacağı bilirkişi raporuyla eserin orijinal olup olmadığı ve bulunduğu bölgenin netleşmesi bekleniyor.

Mardin'den İzmir'e satış amacıyla tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda milattan önce 9500'e tarihlenen heykel ele geçirmişti.

Heykelin, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösterdiği belirtilmişti.

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08/08/2022 10:50