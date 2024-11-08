İzmir'de 267 firari hükümlü yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik 1-7 Kasım tarihleri arasında çalışma yaptı.

Ekipler, 10 yıl üzeri 52, 5-10 yıl arası 43 ve 5 yıl ve altında hapis cezası olan 172 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan 267 hükümlüyü yakaladı.

Ayrıca, ifadeye yönelik yakalama emri olan 560 kişi de gözaltına alındı. 1 haftalık çalışma sonrası toplam 827 aranan şahsa işlem yapıldı.